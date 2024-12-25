Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт будут работать всю новогоднюю ночь

По сложившейся в последние годы традиции в ночь с 31 декабря на 1 января без перерыва будут работать метро, Московское центральное кольцо (МЦК), а также наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта.

«В новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным. Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлим до трех часов ночи», — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

На МЦД будут действовать установленные тарифы.

Благодаря ночной работе метро, МЦК и наземного транспорта москвичи и туристы смогут встретить Новый год дома или в гостях, а затем продолжить празднование на улицах и в парках столицы.

В метро организуют прямую трансляцию новогоднего обращения Владимира Путина. Ее можно будет услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций. Кроме того, на экранах в метро и наземном транспорте покажут поздравление Сергея Собянина.

В ночь с 6 на 7 января режим работы городского транспорта тоже продлят. Московский метрополитен и МЦК будут работать до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт — до 03:30. В обычном режиме будут курсировать 18 ночных маршрутов.

Время движения поездов МЦД в Рождественскую ночь продлят до 03:00 часов.

В праздничные дни (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года) парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной (кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом).

На всех объектах транспортного комплекса усилят меры безопасности. Пассажиров призывают с пониманием отнестись к возможным досмотровым и проверочным мероприятиям.