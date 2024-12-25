«Она была к нему привязана»: Бородина оттягивала развод с Омаровым ради младшей дочери

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Бородина оттягивала развод с Омаровым ради дочери Теоны

Ксения Бородина рассказала, как пыталась уберечь младшую дочь от стресса

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Общается ли бизнесмен с наследницей?

Телеведущая Ксения Бородина оттягивала развод с бизнесменом Курбаном Омаровым ради младшей дочери Теоны. Об этом звезда рассказала в интервью на YouTube-шоу певицы Натальи Подольской.

По словам знаменитости, разлад между ней и экс-супругом дался непросто наследнице, и она старалась уберечь Теону от стресса.

«Ей было шесть лет. Я могла бы принять это решение, когда ей было 4-5, но хотела, чтобы она побольше времени провела с папой. Я больше всего боялась не за себя, а за нее. Она очень любит папу, она была к нему привязана», — призналась Ксения.

Бородина также рассказала, что по этой же причине препятствовала знакомству Теоны с нынешней возлюбленной предпринимателя Валерией. Она отметила, что девочка испытывала большой стресс и была совсем к этому не готова.

По словам знаменитости, запрет на общение наследницы с новой супругой Омарова мог поспособствовать тому, что папа и дочь теперь редко видятся. Ксения не скрывает, что ей бы хотелось, чтобы экс-супруг больше проводил времени с Теоной, так как она в этом нуждается.

К слову, ранее новая супруга Омарова Валерия утверждала, что он постоянно находится на связи с дочерью от брака с Бородиной. Также она рассказывала, что их роман с Омаровым действительно начался, когда он еще был женат. Однако она, узнав об этом, сразу прервала с ним отношения. И только, когда бизнесмен расстался с телеведущей, Валерия возобновила встречи с ним.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году, тогда же у них родилась дочь Теона. В 2021 году стало известно о разводе знаменитостей. Поклонники еще задолго до официального заявления начали замечать, что в паре происходит разлад — они стали меньше появляться на публике и делиться совместными фотографиями в блоге.

В интервью Ксения признавалась, что нанимала детективов, чтобы раскрыть измены Омарова. По ее словам, Курбан проводил время со многими женщинами, и она не могла смириться с его предательством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина встревожилась из-за отношений с любимым.

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