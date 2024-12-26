Пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян доставят в Москву

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 34 0

МЧС доставит в Москву россиян, пострадавших при крушении самолета в Казахстане

Пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян доставят в Москву

Фото: Telegram/Маңғыстау облысының әкімдігі/Акимат/mangystau_press

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Всего на борту воздушного судна находилось 16 граждан РФ.

Россиян, которые пострадали при крушении самолета в городе Актау в Казахстане, доставят в Москву. Об этом 5-tv.ru сообщил директор Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Алексей Осипов.

В данный момент идет согласование всех формальностей.

Предположительно, перевозку граждан осуществят в ближайшие сутки. В момент транспортировки их будут сопровождать 15 медицинских специалистов.

«Девять человек будут перевезены в Москву, один ребенок. Стабильные все», — рассказал Осипов.

Самолет «Азербайджанских авиалиний» разбился утром 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный, однако направился в Актау из-за нештатной ситуации и разбился недалеко от аэродрома. Всего на борту было 67 пассажиров, из них 16 — граждане РФ. Всего удалось выжить 32 людям.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев уточнил, что среди погибших — семь россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пассажиры спаслись и спасли других в авиакатастрофе в Актау. Семь россиян погибли в результате крушения самолета Embraer, девять выжили. Среди выживших 11-летняя девочка.

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