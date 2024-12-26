ФСБ предотвратила покушения на высокопоставленных военных Минобороны РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений спецслужб Украины на высокопоставленных военных Минобороны РФ, которые участвуют в спецоперации, а также членов их семей. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Так, киевский режим намеревался взорвать автомобиль одного из высокопоставленных руководителей МО. Для этого был завербован гражданин России. Он прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица. Мужчина собирался убить военного с помощью бомбы под видом пауэрбанка. В результате подозреваемого задержали.

Для устранения другого военного Украина завербовала двух россиян. Агенты должны были по указанию кураторов доставить замаскированное самодельное взрывное устройство. Участника СВО планировалось взорвать бомбой под видом папки с документами.

В третьем случае житель Москвы следил за высокопоставленными военными и членами их семей. В частности, он проводил разведку по местам жительства и работы своих объектов, а затем передавал эти сведения спецслужбам Украины. Киевский режим использовал данные фотографии и видео для подготовки терактов. Силовики РФ задержали подозреваемого.

Теперь всем четырем задержанным грозит пожизненный срок. Кроме того, как отмечается, компоненты СВУ украинские спецслужбы доставляли в России в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.

Прежде ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу киевского режима. Он передавал Службе внешней разведки Украины (СВРУ) сведения о Вооруженных силах РФ. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК в Подмосковье. Задержаны семеро россиян, проживающих в Пермском крае, Московской и Свердловской областях. В их числе есть трое несовершеннолетних. Злоумышленники действовали по указке спецслужб Украины.