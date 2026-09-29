Трагедия в небе над Амурской областью: подробности крушения Ту-95

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 214 0

Для установления причин на место вылетела комиссия ВКС России.

В Амурской области упал самолет Ту-95: новости

Фото: © РИА Новости/Нина Падалко

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В Амурской области во время учебного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95

В Амурской области потерпел катастрофу стратегический бомбардировщик Ту-95, выполнявший учебно-тренировочный полет. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По предварительным данным, шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение.

В Министерстве обороны уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

Для установления причин и всех обстоятельств произошедшего к месту катастрофы направили комиссию Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку во время обработки полей с воздуха. В результате происшествия пилот получил травмы. Воздушное судно выполняло работы по орошению полей, после чего приземлилось на территории сельскохозяйственного участка и получило повреждения.

Пострадавшего пилота доставили в больницу. Следственный комитет проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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