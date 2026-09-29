Трагедия в небе над Амурской областью: подробности крушения Ту-95
Для установления причин на место вылетела комиссия ВКС России.
Фото: © РИА Новости/Нина Падалко
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В Амурской области во время учебного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95
В Амурской области потерпел катастрофу стратегический бомбардировщик Ту-95, выполнявший учебно-тренировочный полет. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По предварительным данным, шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение.
В Министерстве обороны уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта.
Для установления причин и всех обстоятельств произошедшего к месту катастрофы направили комиссию Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку во время обработки полей с воздуха. В результате происшествия пилот получил травмы. Воздушное судно выполняло работы по орошению полей, после чего приземлилось на территории сельскохозяйственного участка и получило повреждения.
Пострадавшего пилота доставили в больницу. Следственный комитет проводит проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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