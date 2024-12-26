«Нравится быть подкаблучником»: актер Михаил Боярский о своих слабых сторонах

Знаменитость причисляет себя к солдатам, хорошо выполняющим приказы, а не к лидерам.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский не обладает качествами лидера. Об этом актер заявил в интервью изданию aif.ru.

Знаменитости 26 декабря исполняется 75 лет. К этому возрасту он успел изучить свои сильные и слабые стороны. Например, Михаил признается, что не имеет лидерских качеств.

«Я слишком мягкотелый, не умею приказывать, распоряжаться», — рассказал актер.

По словам Боярского, он всегда завидовал людям, которые умеют вести за собой. И в актерской среде таких немало. Однако себя артист причисляет к солдатам, неплохо выполняющим приказы, а не к лидерам.

Поэтому Михаил отказался от должности директора Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Главой культурного учреждения стала его жена — народная артистка России Лариса Луппиан. То, что супруга является его руководителем, не смущает Боярского.

«И быть под началом жены мне нравится. Я бы даже сказал: нравится быть подкаблучником. Серьезное звание, которым горжусь», — объясняет Михаил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сложилась жизнь Михаила Боярского.