Женщина избила пассажира в московском метро

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 52 0

Женщина избила мужчину в московском метро

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 77.мвд.рф/сайт МВД РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У пострадавшего медики диагностировали перелом и другие повреждения лица.

В московском метро женщина избила мужчину прямо в вагоне переполненного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Известно, что между пострадавшим и нападающей произошел конфликт, который привел к рукоприкладству со стороны 37-летней пассажирки.

«В ходе словесной перепалки злоумышленница, используя малозначительный повод для конфликта, нанесла своему оппоненту не менее трех ударов в область лица», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в утренние часы между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект. У пострадавшего медики диагностировали перелом и повреждения лица.

Мужчина обратился в полицию и медицинское учреждение. Нападавшая уже задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Екатеринбурге парень вступился за незнакомую девушку и отправил обидчика в больницу. Нападавший находится в тяжелом состоянии.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.06
1.19 105.31
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
«Я могу проиграть»: Муцениеце жалеет, что начала судиться с Прилучным
12:50
С головы до пят: как плоскостопие вредит всему организму
12:41
Собянин рассказал о масштабной реконструкции Боткинской больницы
12:40
«Больше десяти человек»: жена погибшего в Непале альпиниста рассказала о трагедии
12:37
Первые результаты: худеющий кот Крошик смог запрыгнуть на пуфик
12:31
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Сейчас читают

Известный врач рассказала, что будет после запрета продажи сигарет целому поколению россиян
Европа возвращается к мирному атому. Германия сама себя кинула
Бородина заговорила о свадьбе с Сердюковым: «Задумываемся»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения