«Отпускаю с легким сердцем!» — бывшая жена SHAMAN оставила послание после развода
Развод с SHAMAN подействовал на Елену Мартынову положительно
Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin
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Новой фотосессией Мартынова попрощалась с уходящим годом и поздравила всех с наступающим.
Экс-супруга заслуженного артиста РФ SHAMAN, менеджер Елена Мартынова после развода чувствует себя более, чем прекрасно. Об этом она сообщила в своем блоге, куда выложила новые кадры с фотосессии.
«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной!» — написала женщина.
На новых снимках Мартынова выглядит действительно счастливой. Поклонники в шутку окрестили фотосессию фразой «милый, смотри, кого потерял».
Возлюбленные были в браке около семи лет. Елена и SHAMAN преданно шли рука об руку, поддерживали друг друга даже в самые трудные периоды. Именно присутствие рядом любимой женщины, по признаниям самого Дронова, помогло ему не сломаться и поверить в собственные силы.
В начале сентября стало известно о разрыве отношений. По словам артиста, причиной расставания стали очень плотные графики супругов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лепс сравнил себя с SHAMAN.
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