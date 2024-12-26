Новой фотосессией Мартынова попрощалась с уходящим годом и поздравила всех с наступающим.

Экс-супруга заслуженного артиста РФ SHAMAN, менеджер Елена Мартынова после развода чувствует себя более, чем прекрасно. Об этом она сообщила в своем блоге, куда выложила новые кадры с фотосессии.

«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной!» — написала женщина.

На новых снимках Мартынова выглядит действительно счастливой. Поклонники в шутку окрестили фотосессию фразой «милый, смотри, кого потерял».

Возлюбленные были в браке около семи лет. Елена и SHAMAN преданно шли рука об руку, поддерживали друг друга даже в самые трудные периоды. Именно присутствие рядом любимой женщины, по признаниям самого Дронова, помогло ему не сломаться и поверить в собственные силы.

В начале сентября стало известно о разрыве отношений. По словам артиста, причиной расставания стали очень плотные графики супругов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лепс сравнил себя с SHAMAN.