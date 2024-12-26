Неужели это конец? Почему мужчины становятся более отстраненными в браке

Психотерапевт рассказала, что на самом деле может означать желание супруга побыть наедине с собой.

Для мужчины нормально иногда уходить в себя, поэтому холодность и отстраненность в браке — не показатель его угасших чувств к любимой женщине. Об этом заявила кандидат психологических наук, психотерапевт и специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями Татьяна Галич в беседе с 5-tv.ru.

Специалист отметила, что у мужчин и женщин разное понимание эмоциональности и эмоционального контакта.

«Для мужчины иногда нормально отойти на дистанцию. То есть для него нормально отстраниться, подумать про свои проблемы, где-то закопаться в какую-то свою историю, в которой он находится, и это никаким образом не отражается на отношениях. То есть он продолжает любить свою женщину, он ценит семью, и ему вообще в голову не приходит, что он какой-то отстраненный», — говорит психотерапевт.

Женщине часто становится тяжело, когда муж начинает вести себя холодно. Она сразу делает следующий вывод — в их отношениях какие-то проблемы. Тем временем, сам муж в своей голове может думать совсем о других вещах, начиная от каких-то глупостей по типу «как колобок катается и не пачкает лицо», заканчивая тем, как зимнюю резину поменять на всех машинах сразу.

Дело в том, что мужчина не может быть погружен только в отношения и вообще в какую-то одну историю, так как ему надо контактировать с внешним миром периодически и решать кучу вопросов, в том числе бытовых.

«Поэтому очень часто получается так, что он просто погружается в работу, в решение бытовых вопросов, испытывает сильный стресс, усталость, и на эмоции у него уже сил не остается», — говорит эксперт.

Галич также отметила, что у пар, которые долго живут вместе, уже есть отработанные механизмы.

«Он знает, что может прийти домой, уткнуться жене в колени, снять доспехи и порыдать об этой жизни, и она его с этим примет. И тогда дальше все продолжается. Но не всегда так все работает. Очень часто у мужчины нет такой возможности — другое воспитание, внутренне запреты. Поэтому он просто замыкается в себе, переживает этот стресс и усталость внутри себя, и у него просто нет сил на какой-то эмоциональный контакт. Это очень такая типичная история, к сожалению», — поясняет специалист.

Специалист советует в такой ситуации никогда не обвинять свою вторую половинку в том, что та стала себя так вести. Также ни в коем случае не надо думать, что с вами что-то не так. Не надо также пытаться «растормошить» супруга, устраивая романтический ужин, особенно когда муж пришел после 12-часовой смены.

«У него сил просто нет уже ни на какую романтику, он хочет пельмени навернуть и спать лечь», — говорит она.

Поэтому в данной ситуации стоит сначала накормить супруга, а потом уже задавать какие-либо вопросы.

«Здесь можно аккуратненько начать говорить: «дорогой, ты знаешь, в последнее время я начала волноваться, потому что ты как будто от меня отстраняешься, и мне начинает казаться, что у нас все плохо. Расскажи, пожалуйста, что происходит, я хочу понять вообще к чему мне готовиться», — приводит пример Галич.

Даже простая подобная фраза может стать началом новой коммуникации и нового этапа отношений.

«Или мы можем пойти от того, что «ты знаешь, ты такой мрачный ходишь в последнее время, я за тебя переживаю. Скажи, пожалуйста, что происходит, почему ты такой», — продолжает она.

Эксперт напомнила, что брак и отношения — это такое место, где супруги принимают друг друга любыми. Оба человека должны это знать. И тогда им будет проще открыться.

Галич отметила, что это самый распространенный сценарий в отношениях, но может случиться и так, что партнер действительно больше не любит вас и замкнулся в себе. Происходит это, как правило, из-за несовпадения ожидания и реальности или даже без какой-либо объективной причины.

«Когда мы проживаем конфетно-букетный период, то у нас, конечно же, немножко измененное состояние сознания. Мы смотрим друг на друга немножко через фильтры влюбленности, мы друг друга идеализируем и не показываем какие-то свои стороны. Но когда мы начинаем жить вместе день за днем, то примерно месяца через три, и уже через полгода однозначно, мы становимся уже собой: такими, какие мы есть. И это не всегда удачно совпадает», — говорит психотерапевт.

Лучшим решением в данной ситуации будет откровенный разговор, говорит эксперт. В такой ситуации как раз ни в коем случае нельзя молчать и замыкаться в себе, так как речь идет о вашем счастье. Лучше сразу узнать горькую правду и построить отношения с нужным человеком, чем теряться в догадках, тешить себя иллюзиями и ощущать себя нелюбимой.

«Поэтому разговариваем, в панику не впадаем, настраиваемся на то, что в любом случае все закончится хорошо», — заключает специалист.

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