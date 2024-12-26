Первая за пять лет: в Петербурге открывают новую станцию метро

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Впервые за пять лет в Петербурге открывают станцию метро

Фото, видео: 5-tv.ru

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В сутки она будет способна пропускать почти 100 тысяч пассажиров.

В Петербурге готова к открытию первая за пять лет станция метро. Как сообщили местные власти, начнет она работать завтра с девяти утра.

Вестибюль расположен в исторической части — на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии. Называется станция «Горный институт».

В сутки она будет способна пропускать почти 100 тысяч пассажиров. Эта станция пока будет конечной точкой оранжевой ветки, но в будущем ее хотят продлить еще на две остановки.

По планам городской администрации, в следующие десять лет подземка в Петербурге станет заметно больше — на карте появятся десять новых названий.

Ранее 5-tv.ru рассказал о происшествии в московском метро. Там мужчина устроил поножовщину. Произошло все в переходе между станциями «Петровский парк» и «Динамо». Правоохранители задержали подозреваемого, его заключили под стражу.

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