Минстрой может привлечь иностранные инвестиции в модернизацию ЖКХ в России

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Подготовка и подписание соглашений с партнерами запланированы на конец 2025 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Для модернизации российской инфраструктуры ЖКХ планируют привлечь иностранных инвесторов. Как выяснили «Известия», Минстрой хочет таким образом найти 4,5 трлн рублей, необходимые для ремонта коммунальных сетей. Заключить соглашения с партнерами должны к концу следующего года.

Эксперты пока считают такие планы нереалистичными, ведь предприятия сферы ЖКХ в основном работают на пределе рентабельности и напрямую зависят от субсидий из бюджета. Какие страны в фокусе внимания, ведомство не уточняет. Теоретически можно рассчитывать на поддержку Китая, который специализируется на вложениях в иностранную коммунальную инфраструктуру. Но, по словам экспертов, этот инвестор обычно забирает в собственность модернизированные мощности, а в России запрещено передавать инфраструктуру во владение другим странам.

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