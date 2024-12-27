«Внезапно»: бывший командир НАСА рассказал о возможной встрече с НЛО

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 602 0

Экс-астронавт НАСА Чиао рассказал о встрече с загадочными металлическими сферами

«Внезапно»: бывший командир НАСА рассказал о встрече с двумя загадочными НЛО

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Объекты не были зафиксированы на радаре.

Бывший командир НАСА, астронавт Лерой Чиао рассказал, что однажды чуть столкнулся с неопознанным объектом во время полета на самолете. Его цитирует The New York Post.

Инцидент произошел в августе 2023 года над штатом Техас, когда Чао летел в своем самолете из Колорадо в Хьюстон.

«Внезапно, из ниоткуда, эти два больших металлических сферических шара, один над другим, около трех футов в диаметре каждый, пронеслись рядом с левой стороной моего самолета, прямо под ним, примерно в двадцати футах от него», — вспоминает Чиао.

Он также уточнил, что данные шары не зафиксировались на его радарах. Диспетчер так же об объектах не докладывал.

Лероя Чао также удивился тому, что правительство не в курсе о «неизвестных беспилотниках» над страной, в части над Нью-Джерси.

Местные жители выдвинули несколько версий, что это может быть. Самой популярной является версия о том, что это специальные военные учения. Однако правительство также обеспокоено летающими объектами, поэтому данная версия остается под вопросом. Некоторые считают, что это возможная слежка со стороны Китая или Ирана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский дрон-разведчик приблизился к границе с Россией.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.23
-0.38 103.30
-0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
Аэропорт Сочи приостановил работу
8:17
Перестали светиться: кто из зарубежных звезд умер в 2024 году
8:12
«Создан для любви»: кто оплатит отпуск Прохора Шаляпина на Мальдивах
8:01
Си Цзиньпин посетит Россию в 2025 году
8:01
Трамп намекнул на сокращение американской помощи Украине
7:46
«Секунды решают»: ВС РФ взяли четыре опорника ВСУ на покровском направлении

Сейчас читают

Покупателей предупредили о появлении в магазинах опасной «серой» красной икры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год