«Только и ждут, чтобы напасть»: каковы шансы возникновения в мире новой пандемии

Исключать такое развитие событий нельзя.

В мире может начаться новая пандемия. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в беседе с изданием KP.RU.

«Конечно, возможна. Почему нет? Я не приверженец того, чтобы гадать, что откуда придет. Наша задача сделать так, что, что бы ни произошло, это не нанесло вреда населению России», — ответила Попова.

По ее словам, в период новогодних каникул многие жители РФ уезжают за границу и забывают о защите своего здоровья. К примеру, в жарких странах не следует пить сырую воду или напитки неизвестного происхождения, лучше использовать бутилированную воду.

Также во время поездки необходимо остерегаться употребления термически необработанной пищи, даже если желание попробовать экзотическую еду крайне велико. Это также касается фруктов и овощей. Их лучше брать целыми, а не разрезанным. Поскольку сахаристая среда плодов — это прекрасное место для бактерий.

Не стоит забывать и об элементарных правилах гигиены, например, тщательно мыть руки. Кроме того, следует остерегаться укусов комаров.

«Вирусы и бактерии только и ждут, чтобы напасть. А наша задача — не допустить этого», — подчеркнула Попова.

При этом она отметила, что опасаться массовой вспышки вируса Коксами не стоит. Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для отслеживания этих случаев. При этом из общего количества звонков — их было около 200 — подтвердились всего пять или шесть.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что неизвестный вирус убил более 140 человек в Конго.