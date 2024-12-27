На дне Байкала установили новогоднюю елку и станцевали вокруг нее хоровод

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После дерево подняли на берег, чтобы не загрязнять озеро.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Дед Мороз опустился на дно Байкала! Новогодний праздник устроили иркутские дайверы.

Аквалангисты в гидрокостюмах под водой установили елку и провели вокруг нее хоровод. Декор дерева подготовили заранее. Елку нарядили мишурой и игрушками. А чтобы украшения не всплывали, в них проделали отверстия для воды.

После окончания шоу елку подняли на берег, чтобы не загрязнять Байкал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянам напомнили о наказании за незаконную вырубку елей. Традиционно перед новогодними праздниками сотрудники лесной охраны увеличивают патрулирование.

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