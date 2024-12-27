На дне Байкала установили новогоднюю елку и станцевали вокруг нее хоровод
После дерево подняли на берег, чтобы не загрязнять озеро.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дед Мороз опустился на дно Байкала! Новогодний праздник устроили иркутские дайверы.
Аквалангисты в гидрокостюмах под водой установили елку и провели вокруг нее хоровод. Декор дерева подготовили заранее. Елку нарядили мишурой и игрушками. А чтобы украшения не всплывали, в них проделали отверстия для воды.
После окончания шоу елку подняли на берег, чтобы не загрязнять Байкал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянам напомнили о наказании за незаконную вырубку елей. Традиционно перед новогодними праздниками сотрудники лесной охраны увеличивают патрулирование.
Читайте также
85%
-0.38 103.30
-0.64
Нашли ошибку?