И конфискуют: россиянам напомнили о наказании за незаконную вырубку елей

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 181 0

Глава Рослесхоза Советников напомнил о штрафах до 5 тысяч рублей за вырубку елей

Уголовка: что грозит за незаконную вырубку елок

Фото: 5-tv.ru

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Традиционно перед новогодними праздниками сотрудники лесной охраны увеличивают патрулирование.

Руководитель Рослесхоза Иван Советников напомнил россиянам, что за незаконную рубку новогодней ели в лесу законом предусмотрена ответственность. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Если вы заготовили единичное дерево — штраф составляет до пяти тысяч рублей с конфискацией ели. Если же вырубка не ограничилась одним деревцем, то за это грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

«Мы работаем не над тем, чтобы возле каждого дерева стоял охранник, это невозможно, а чтобы нелегальный лес не попал на рынок», — рассказал Советников.

Каждый год, перед началом новогодних праздников, по лесам проводятся регулярные рейды с целью выявления незаконной вырубки хвойных деревьев.

Советников порекомендовал любителям живых деревьев дома присмотреться к ассортименту елочных базаров или заключить контракт купли-продажи с питомником, в котором вам разрешат срубать выбранную хвою — в этом году арендаторы лесных участков по стране заготовили более 200 тысяч деревьев, хватит всем.

«Вы и по лесу прогуляетесь, и елочку приобретете», — заключил глава Рослесхоза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где в квартире категорически нельзя вешать гирлянду.

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