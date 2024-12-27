Названия Москвы и Минска демонтировали с Аллеи городов-героев в Киеве
Вернут ли их потом на место, не уточняется.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Названия Москвы и Минска, а также изображения советских медалей «Золотая Звезда» Героя СССР убрали с Аллеи городов-героев в Киеве. Такое решение принял Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.
Пресс-служба учреждения заявила, что буквы и изображения были демонтированы после исследования специалистами Национального реставрационного центра, которые пришли к выводу, что снятые элементы якобы нуждаются в реставрации. Вернут ли их потом на место, не уточняется.
Звание «город-герой» носят 12 городов бывшего СССР. Все они прославились героической обороной во время Великой Отечественной войны.
В ноябре в украинском Кривом Роге экскаваторами снесли памятники поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, чтобы «избавиться от влияния России».
Местные власти пообещали, что обязательно продолжат сносить оставшиеся в городе памятники российским деятелям культуры, но только позднее, ибо средств в бюджете на это пока нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Латвии инициировали раскопки в местах захоронений советских и русских воинов якобы для того, чтобы выяснить, действительно ли там лежат останки солдат. Однако местные жители уверены, что так называемая «проверка» организована с целью уничтожения захоронений.
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