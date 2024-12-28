Экипажи самолетов и наземную охрану предложили обучать борьбе с авиаугрозами

Минтранс РФ с марта 2025 года начнет внедрять новую программу для обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Как выяснили «Известия», таким образом российская инфраструктура приблизится к стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также улучшится рейтинг отечественной авиации.

В рамках программы реформируют специальные силы по охране безопасности, а экипажи самолетов пройдут обучение по противодействию терроризму и дебошам на борту. Ведь предотвратить неприятные инциденты можно только при помощи правильного поведения.

Как пояснил авиаэксперт Андрей Патраков, членам экипажа разрешили при необходимости использовать спецсредства, наручники и ремни. Но авиакомпании, в свою очередь, ответственны перед пассажирами, то есть по договору перевозки они обязаны доставить людей в пункт назначения без телесных повреждений. Поэтому каждый акт применения силы — это риск судебных исков.

«Для безопасности важны не только физические данные бортпроводников, но и их психоэмоциональные качества. Ведь во взаимодействии с авиадебоширами чаще нужна не сила, а умение успокаивать и урегулировать конфликт», — заявил авиаэксперт Олег Пантелеев.

Также планируется создание единой информационной системы для координации работы различных служб.

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