Участники розыгрыша «Новогоднего миллиарда» рассказали о своих тайнах

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Они поделились секретами покупки билетов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Для многих участников розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» покупка лотерейных билетов стала семейной традицией.

«Собираемся все вместе перед телевизором, смотрим трансляцию и участвуем», — рассказала одна из покупательниц Кристина Иванова.

«Некоторые же впервые приобрели билеты в этом году. «Родители покупали несколько раз, как раз-таки перед Новым годом. И вот в этом году почему-то я решила, что мне хочется попробовать», — поделилась Алла Гуреева.

Зачастую участники покупают не один билет, а несколько, иногда берут подарочные варианты, например, в тубусах — где сразу 12 лотерейных билетов.

«У всех участников есть свои секреты удачи при выборе билетов. Некоторые выбирают левой рукой», — отметила менеджер по работе с клиентами Юлия Ивахненко.

А Сергей из Домодедова, который в одном из розыгрышей выиграл миллион, поделился, что есть какой-то внутренний голос, который говорит, что именно этот билет стоит купить.

1 января 2025 года состоится восьмой розыгрыш «Новогоднего миллиарда».

«Призов очень много. В этом году в честь тридцатилетия „Русского лото“ будет разыгран огромный общепризовой фонд — более 3 млрд рублей. Это значит, что главный приз — 1 млрд, далее сто призов по миллиону и другие значимые призы», — сообщила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Участники предыдущих «Новогодних миллиардов» суммарно выиграли более 18 млрд рублей.

Розыгрыш обычно сопровождается новогодним шоу с участием артистов. В этот раз имена знаменитостей, которые примут в нем участие, держат в секрете.

2 января всех победителей будут ждать в зале славы лотерейного центра «Столото», где оформляют крупные выигрыши и поздравляют победителей.

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