Главный подозреваемый: отец детей, найденных мертвыми под Тверью, пытался покончить с собой

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 18 0

Отец найденных мертвыми четверых детей может быть их убийцей

Главный подозреваемый: отец детей, найденных мертвыми под Тверью, пытался покончить собой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Сейчас мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

Четверых детей в Тверской области мог убить их отец. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаружении тел четверых детей в частном доме «Межурка» Калининского муниципального округа потрясло многих. По мере следствия раскрываются ужасные подробности. Так, главным подозреваемым в убийстве детей стал их родной отец. Сам мужчина находится в больнице. 

«Отец убил четверых детей… Жену закрыл… Пытался покончить жизнь самоубийством… Его задержали», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. В пресс-службе УМВД России по Тверской области отметили, что семья в поле зрения полиции никогда не попадала. Соседи тоже не жаловались. Напротив, они характеризуют семью как благополучную.

Тем не менее, СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве подозревается их отец.

Ране 5-tv.ru писал, что мертвых детей в возрасте до семи лет обнаружили 28 декабря. На место трагедии незамедлительно выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов.

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