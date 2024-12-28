Главный подозреваемый: отец детей, найденных мертвыми под Тверью, пытался покончить с собой

Сейчас мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

Четверых детей в Тверской области мог убить их отец. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаружении тел четверых детей в частном доме «Межурка» Калининского муниципального округа потрясло многих. По мере следствия раскрываются ужасные подробности. Так, главным подозреваемым в убийстве детей стал их родной отец. Сам мужчина находится в больнице.

«Отец убил четверых детей… Жену закрыл… Пытался покончить жизнь самоубийством… Его задержали», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. В пресс-службе УМВД России по Тверской области отметили, что семья в поле зрения полиции никогда не попадала. Соседи тоже не жаловались. Напротив, они характеризуют семью как благополучную.

Тем не менее, СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве подозревается их отец.

Ране 5-tv.ru писал, что мертвых детей в возрасте до семи лет обнаружили 28 декабря. На место трагедии незамедлительно выехал первый заместитель прокурора региона Евгений Денисов.