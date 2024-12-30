«Нужно радовать друг друга»: Хабиб пожелал провести Новый год в кругу семьи

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 9 0

Хабиб пожелал провести Новый 2025 год в кругу семьи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Певец и видеоблогер Хабиб поздравил телезрителей с грядущими и прошедшими праздниками. Артист отметил, что новогодние праздники, это время, которое следует проводить с семьей и пожелал каждому найти время, чтобы обрадовать близких.

«От всей души вас поздравляю с наступающим, с наступившим, с Рождеством! В общем, самое главное — отметьте все эти праздники в кругу семьи. Новый год — это семейный праздник и нужно радовать друг друга» — посоветовал певец.

Удивительно, но до начала музыкальной карьеры Хабиб был экспертом-криминалистом. Как сообщал 5-tv.ru, в минувшем году на его долю выпало много испытаний — в основном, конечно, в рабочей сфере. В связи со сменой деятельности было непросто научиться справляться с трудностями, но певец сделал это. Теперь, если звукорежиссер вдруг включает не ту фонограмму, то Хабиб просто останавливает его вместо того, чтобы нервничать.

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