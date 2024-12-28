Собянин открыл Троицкую линию метро от БКЛ до Коммунарки

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метрополитена: «Новомосковскую», «Коммунарку» и «Корниловскую», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«В московском метростроении двумя этапами — сегодня и в сентябре месяце — мы построили первую очередь новой Троицкой линии метро от БКЛ до „Коммунарки“ и „Новомосковской“. Семь станций, которые улучшат транспортную доступность почти 900 тыс. москвичей. Дальше линия пойдет до МЦК — до ЗИЛ — и на юг до Троицка. Работа предстоит большая, ответственная и очень важная», — сказал Собянин.

Он поблагодарил строителей и специалистов транспортного комплекса за проделанную работу.

«Должен сказать, что в новогодние дни они тоже будут работать. Строительство метро не останавливается ни на минуту. А метро само будет работать и в новогоднюю ночь», — добавил мэр.

Он также поздравил присутствующих на открытии станции с наступающим Новым годом.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 28 декабря в составе Троицкой линии метрополитена будет работать уже семь станций, 15,5 км путей и две пересадки — на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.

Станция «Новомосковская» Троицкой линии метро расположена вблизи пересечения Проектируемого проезда № 7051 с автодорогой «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Она стала пересадочной на одноименную станцию Сокольнической линии метро.

Станция «Коммунарка» расположена вдоль Проектируемого проезда № 7051 в районе пересечения ул. Александры Монаховой и ул. Сосенский Стан. Вблизи станции находятся Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и развивающийся административно-деловой центр. В перспективе в пешей доступности от станции будут работать около 60 тыс. человек.

Станция «Корниловская» расположена вдоль Калужского шоссе на пересечении с ул. Академика Корнилова — рядом с агрокластером «Фуд-Сити». Помимо агрокластера в зоне обслуживания «Корниловской» находятся несколько торговых комплексов, и таким образом новую станцию метро получили около 70 тыс. посетителей и сотрудников этих крупных центров.

В материалах также сообщается, что в 2025 году Троицкая линия должна дойти на севере до ЗИЛ, а затем на очереди строительство южного участка в Троицк. В результате она пройдет от станции «ЗИЛ» МЦК в Даниловском районе до Троицка. Ветка длиной более 43 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.

В зоне притяжения новой ветки метро проживают более 1,5 млн человек. Прогнозируемый пассажиропоток линии — более 325 тыс. пассажиров в день.