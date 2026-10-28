До 2029 года в Москве откроют 23 новых станций метро

В Москве в 2027–2029 годах планируют открыть 23 станции метро, построить более 50 километров линий и три электродепо. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Сейчас в городе одновременно строят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии. Также продолжается возведение станций «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и «Южный порт» Люблинско-Дмитровской ветки.

Второй этап Троицкой линии планируют завершить в 2029 году. На участке от Коммунарки до Троицка появятся шесть станций. Бирюлевскую линию будут вводить поэтапно: участок до «Курьянова» намерены закончить в 2028 году, а до «Бирюлева» — в 2029-м.

«В течение трех лет должны ввести 23 станции, больше 50 километров линий и три электродепо Московского метрополитена», — написал Сергей Собянин.

Параллельно город продолжит модернизацию Центрального транспортного узла. Благодаря этому железнодорожные поездки должны стать комфортнее для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России.

На развитие транспортной системы Москвы в 2027–2029 годах в бюджете предусмотрено четыре триллиона рублей. В 2027 году на эти цели планируют направить 1,3 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье до 2035 года планируют построить более десяти новых станций метро. В частности, в 2027 году ожидается открытие станции «Липовая Роща» в Красногорске.

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