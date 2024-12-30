«Вот и все!» — Михаил Шуфутинский пожелал в Новом году всего самого доброго

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 16 0

Михаил Шуфутинский пожелал поклонникам всего самого доброго в Новом году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский весьма лаконично поздравил граждан с наступающим праздником. Он пожелал всего самого доброго — вот и все. Впрочем, большего и не нужно.

«Телезрители, мы поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам всего самого доброго — вот и все!» — заключил Шуфутинский.

Для Шуфутинского минувший год выдался очень продуктивным. Музыкальная деятельность принесла множество наград, для которых артист приобрел отдельную квартиру. Хранилищем для ценностей стал не сейф, а концертный рояль. Впрочем, самая главное событие для певца — рождение правнучки Идан. Пока им не довелось встретиться, ведь девочка находится в США вместе с родителями, но 2025 год непременно исправит это.

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