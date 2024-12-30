«Добрая и хорошая Слава!» — Слава огласила список качеств для Нового года

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 15 0

Певица Слава пожелала в Новом 2025 году счастья, красоты и радости

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Певица и телеведущая Слава перечислила довольно много требований к Новому 2025 году. Итак, он должен быть счастливым, красивым, радостным и позитивным. К тому же, пройти в компании друга — хорошей и доброй Славы, которая непременно продолжить радовать слушателей новыми песнями.

«С новым годом, дорогие друзья! С вами Слава, и пусть следующий, 2025 год, будет счастливый, красивый, радостный, позитивный. И пусть с вами всегда будет добрая и хорошая Слава!» — радостно перечислила певица.

Певица радостно и энергично провожает 2024 год, хотя он прошел для нее не очень гладко. Пару недель назад, например, в доме Славы прорвало канализационную трубу. Вся квартира оказалась затоплена, ковры испорчены — часть пришлось отрезать и выкинуть. Да и тяжелая работа привела к переутомлениям и проблемам со здоровьем.

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