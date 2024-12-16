«Все было затоплено»: в доме певицы Славы прорвало канализационную трубу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

В доме певицы Славы прорвало канализационную трубу

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/nastya_slava

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В преддверии Нового года артистка вынуждена будет делать ремонт.

У певицы Славы случилась беда — в ее доме прорвало канализационную трубу. О происшествии артистка поспешила сообщить интернет-пользователям, а также показала масштаб случившегося.

«Утро началось весело. У нас такой труп из ковра, мы отрезали его. Все это было затоплено, через ту дырку хлестала вода. Очень вкусненько она пахла, потому что это канализация», — негодовала знаменитость, расхаживая по квартире после происшествия.

Оказалось, что во всем поселке пробило трубу. И из-за всего того, что вылилось из трубы, пришлось даже отрезать часть ковра, а также из-за лопнувшей трубы треснула стена. Теперь артистке предстоит ремонт. И это в преддверии Нового года, когда времени буквально не хватает из-за плотного рабочего графика.

Но, возможно, артистка все же сделает небольшой перерыв в работе. Ведь во время последних гастролей из-за переутомления у певицы Славы случился «будто микроинсульт». По крайней мере, так она рассказала. В какой-то момент на сцене у нее начало сильно звенеть в ушах, а в глазах стали возникать какие-то вспышки. Еще немного и звезда упала бы в обморок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаменитостей обзавелся новой недвижимостью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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