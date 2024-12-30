«Знаете, в чем магия?» — Тимур Родригез поздравил с Новым годом из прошлого

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 12 0

Тимур Родригез отправил поздравление с Новым 2025 годом из прошлого

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Певец и телеведущий Тимур Родригез записал поздравление с Новым 2025 годом заранее. Дело в том, что он в полной мере смог ощутить новогоднее настроение еще давно, а потому захотел пожелать россиянам всего самого лучшего. Он выразил надежду на то, что момент, в который зрители посмотрят его обращение, станет для них еще более счастливым и приятным, чем сам артист мог бы пожелать.

«Друзья, я записываю это пожелание еще до Нового года, но смотрите вы его только сейчас. Знаете, в чем магия? В том, что я уже чувствую приближающееся новогоднее настроение. И я очень надеюсь, что сейчас, делая это „с запасом“, отправляя сообщение вам в будущее, ваше будущее выглядит еще лучше, чем сейчас в моей голове. Я очень надеюсь, что у вас случилось еще больше, чем я сейчас вам желаю» — искренне пожелал артист.

Минувший год был для Тимура Родригеза полон любви и нежности. Таким он стал благодаря его отношениям с Катей Кабак. В социальных сетях телеведущий публиковал признания в любви к девушке и отмечал, что на свете нет никого прекраснее, чем его возлюбленная и ее внешность — это «мгновенно обезоруживающая красота»,

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