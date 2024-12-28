«Желайте!»: Шнуров посоветовал в Новом году слушать себя

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 19 0

Сергей Шнуров пожелал в Новом году ни в чем себе не отказывать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем поздравлении с Новым 2025 годом пожелал успехов в важных жизненных сферах: отношениях и здоровье. Впрочем, если отношений нет, то артист желает просто быть счастливыми — вопреки всему.

«Всех с новым годом! Желаю всем желать, потому что наши желания двигают нами и позволяют нам добираться каких-то целей. Желайте и добивайтесь!» — сказал артист.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, самым ярким эпизодом в 2024 году, по словам певца, была поездка в ветеринарную клинику с питомцами. К слову, Сергей является хозяином шести кошек и одного кота. Последний совсем маленький, так что ему нужно было поставить прививки. Артист взял в клинику сразу всех хвостатых — он отметил, что это было по-настоящему ярко и незабываемо.

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