«Желайте!»: Шнуров посоветовал в Новом году слушать себя

Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем поздравлении с Новым 2025 годом пожелал успехов в важных жизненных сферах: отношениях и здоровье. Впрочем, если отношений нет, то артист желает просто быть счастливыми — вопреки всему.

«Всех с новым годом! Желаю всем желать, потому что наши желания двигают нами и позволяют нам добираться каких-то целей. Желайте и добивайтесь!» — сказал артист.

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, самым ярким эпизодом в 2024 году, по словам певца, была поездка в ветеринарную клинику с питомцами. К слову, Сергей является хозяином шести кошек и одного кота. Последний совсем маленький, так что ему нужно было поставить прививки. Артист взял в клинику сразу всех хвостатых — он отметил, что это было по-настоящему ярко и незабываемо.