Тела 24 погибших при крушении самолета в Актау будут доставлены в Баку

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в Казахстане.

Тела 24 погибших при крушении самолета в Актау будут доставлены в Баку

Фото: Reuters/Azamat Sarsenbayev

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Тела 24 погибших при крушении самолета вблизи города Актау в Казахстане будут доставлены в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL)

Пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпел крушение утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 выполняло рейс по маршруту Баку — Грозный. В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. Всего погибли, по последним данным, 38 человек.

На борту было 67 человек, в том числе пять членов экипажа. Среди них было 16 граждан РФ, семь из которых погибли. Остальных девятерых пострадавших, в том числе одного ребенка, доставили в Москву.

Среди пассажиров было 37 граждан Азербайджана, еще шесть из Казахстана и три из Киргизии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители бразильской Embraer присоединились к расследованию крушения самолета.

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