После очередного скандала: Принц Эндрю отказался выгуливать собак-корги Елизаветы II

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 30 0

Принц Эндрю отказался выгуливать собак-корги Елизаветы II

После очередного скандала: Принц Эндрю отказался выгуливать собак-корги Елизаветы II

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Он решил, что эти обязанности лучше передать прислуге.

Принц Эндрю отказался выгуливать собак-корги своей покойной матери Елизаветы II. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что младший брат короля Карла III впал в депрессию из-за слухов о своей коммуникации с китайским шпионом. В связи с глубокими эмоциональными трудностями принц Эндрю оказался не в состоянии выгуливать собак Мьюика и Сэнди, которых унаследовал после смерти Елизаветы II.

По информации инсайдера, он делит опеку над корги со своей экс-супругой Сарой Фергюсон. Несмотря на развод, бывшие возлюбленные живут под одной крышей. Герцог Йоркский решил, что в непростое для него время будет лучше передать обязанности по уходу за питомцами прислуге. Когда принц выйдет из депрессии — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем принца Гарри обвинили его бывшие сотрудники. Отмечается, что в компании была «токсичная» рабочая среда. Как рассказал инсайдер, сотрудники подвергались газлайтингу и унижениям со стороны герцога Сассекского.

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