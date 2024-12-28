После очередного скандала: Принц Эндрю отказался выгуливать собак-корги Елизаветы II

Он решил, что эти обязанности лучше передать прислуге.

Принц Эндрю отказался выгуливать собак-корги своей покойной матери Елизаветы II. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что младший брат короля Карла III впал в депрессию из-за слухов о своей коммуникации с китайским шпионом. В связи с глубокими эмоциональными трудностями принц Эндрю оказался не в состоянии выгуливать собак Мьюика и Сэнди, которых унаследовал после смерти Елизаветы II.

По информации инсайдера, он делит опеку над корги со своей экс-супругой Сарой Фергюсон. Несмотря на развод, бывшие возлюбленные живут под одной крышей. Герцог Йоркский решил, что в непростое для него время будет лучше передать обязанности по уходу за питомцами прислуге. Когда принц выйдет из депрессии — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем принца Гарри обвинили его бывшие сотрудники. Отмечается, что в компании была «токсичная» рабочая среда. Как рассказал инсайдер, сотрудники подвергались газлайтингу и унижениям со стороны герцога Сассекского.