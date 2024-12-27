На этот раз дело не в Меган: в чем принца Гарри обвинили его бывшие сотрудники

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 17 0

Экс-сотрудники принца Гарри обвинили его в получении слишком завышенной зарплаты

В Сети критикуют организацию принца Гарри из-за его высокой зарплаты

Фото: Zuma/TASS

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Выяснилось, что герцог Сассекский не оказывает должной помощи людям.

Организация принца Гарри, которая предоставляет услуги в сфере психического здоровья, подверглась критике со стороны бывших сотрудников. По их мнению, герцог Сассекский получал слишком завышенную зарплату за парочку выходов в год — более миллиона долларов. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

Сообщается, что принц Гарри не оказывает должной помощи в работе — он выступает всего лишь в роли консультанта по работе со знаменитостями, привлекая внимание публики на живых мероприятиях и в веб-трансляциях, в то время как работники компании трудятся «не покладая рук».

Отмечается также, что в компании «токсичная» рабочая среда. Как рассказал инсайдер, сотрудники подвергались газлайтингу и унижениям со стороны герцога Сассекского. Принц пока не комментировал заявления экс-сотрудников.

Ранее писал, что принц Гарри недоволен расточительностью Меган Маркл. Ситуация ухудшилась в ноябре этого года, когда Маркл получила в наследство от родственницы 16 тысяч долларов, но все равно продолжила тратить деньги короны, что Гарри очень сильно не понравилось.

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