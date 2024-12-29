Сэкономить на такси в новогодние праздники поможет правильный выбор времени вызова машины

Рост цен на такси в период каникул может составить от 4 до 20%.

Чтобы сэкономить на поездках в такси в новогодние праздники, нужно знать несколько правил. О них «Известиям» рассказал независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Как пояснил эксперт, в новогодние праздники спрос увеличивается, а это приводит к дефициту машин. Именно поэтому агрегаторы вынуждены повышать цену. Кроме того, многие водители и вовсе отказываются от работы в эти дни, выбирая провести время дома с семьей. Это также сказывается на стоимости поездки, рост которой возрастает в новогодние праздники от 4 до 20%.

Все это чаще всего происходит в сегменте бизнес и премиум. Пользующиеся машинами такси эконом-класса в меньшей степени, по словам эксперта, ощутят повышение цен, так как спрос там распределяется равномернее.

Кроме того, стоимость поездки в каникулы зависит и от времени поездки, длины маршрута и местоположения.

«Стоимость поездки начинает расти 31 декабря после 15:00 и снижается 1 января после 8:00, когда количество работающих водителей резко возрастает. Уже после 2:00 1 января становятся значительно ниже, чем в полночь. Самое выгодное время для вызова такси в новогоднюю ночь — с 2:30 до 4:30, а вечером 31 декабря — до 20:00–22:00», — отметил Тузов.

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