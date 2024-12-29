«Кажется, потеряла семью»: Кейт Миддлтон оконфузилась на публике
Миддлтон рассмешила публику после рождественской службы
Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock
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Принцесса Уэльская после рождественской службы рассмешила британцев.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с семьей посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.
После официальной церемонии супруга наследника престола решила пообщаться с обычными британцами, но настолько увлеклась, что позабыла о своих близких.
«Кажется, я потеряла свою семью!» — сказала Миддлтон, рассмеявшись и изрядно повеселив своих собеседников.
Ранее на мероприятии Кейт Миддлтон коснулась и темы рака, непростую борьбу с которым ей пришлось пережить.
«Путь борьбы с онкологией сложен, страшен и непредсказуем для всех, особенно для самых близких. Это время, прежде всего, позволило Уильяму и мне задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное — просто любить и быть любимыми», — сказала принцесса.
Кейт Миддлтон сообщила о том, что больна раком в марте этого года. Она прошла интенсивное лечение — курс химиотерапии — и реабилитацию. С того момента супруга наследного принца Британии редко появлялась на публике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп пытался приударить за принцессой Дианой.
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