«Кажется, потеряла семью»: Кейт Миддлтон оконфузилась на публике

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Миддлтон рассмешила публику после рождественской службы

Кейт Миддлтон развеселила публику на рождественской службе

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Принцесса Уэльская после рождественской службы рассмешила британцев.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с семьей посетила рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.

После официальной церемонии супруга наследника престола решила пообщаться с обычными британцами, но настолько увлеклась, что позабыла о своих близких.

«Кажется, я потеряла свою семью!» — сказала Миддлтон, рассмеявшись и изрядно повеселив своих собеседников.

Ранее на мероприятии Кейт Миддлтон коснулась и темы рака, непростую борьбу с которым ей пришлось пережить.

«Путь борьбы с онкологией сложен, страшен и непредсказуем для всех, особенно для самых близких. Это время, прежде всего, позволило Уильяму и мне задуматься и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное — просто любить и быть любимыми», — сказала принцесса.

Кейт Миддлтон сообщила о том, что больна раком в марте этого года. Она прошла интенсивное лечение — курс химиотерапии — и реабилитацию. С того момента супруга наследного принца Британии редко появлялась на публике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп пытался приударить за принцессой Дианой.

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