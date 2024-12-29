До 18 лет? Украина стремительно снижает призывной возраст

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Украина стремительно снижает призывной возраст

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

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Незалежная встречает новый год с теми же вопросами, что и предыдущий.

Украина встречает 2025 год с теми же тремя вопросами, что и 2024 год: где взять денег, где купить на эти деньги оружия и, самое главное, где взять людей, чтобы с этим оружием отправить в окопы? С первым вопросом все решилось грубо, но ожидаемо — испытывая нехватку собственных ресурсов, западные спонсоры Киева решились на прямое воровство российских активов, замороженных в европейских прежде всего банках.

На этой неделе в Киев поступил первый ворованный миллиард. Да, это все в иезуитской юридической обертке, мол, не сами активы, а только доходы с них. Но воровство, оно и есть воровство.

Техникой ВСУ тоже более-менее обеспечены — спонсоры поставили уже все образцы вооружений, которые только имеются в собственных арсеналах, уже даже и истребители F-16 где-то теоретически летают над Украиной и даже падают. F-16 повлияли как-то на ход боевых действий? Абсолютно нет. Как и другое «чудо-оружие», переданное спонсорами. Потому что третий и самый главный вопрос для киевского режима, который становится все более насущным — где взять людей? В этом году уже снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Врачебные комиссии, что давали отсрочки, показательно распустили, но вопросов это не решило, ловить рекрутов становится сложнее. Их и физически меньше. И все чаще те, кого наловят, бегут по домам уже после учебки.

США в открытую требуют снижать призывной возраст дальше — до 18 лет, и, очевидно, что это решение не за горами. Насколько это усилит ВСУ сказать сложно, ведь в бой бросят самое малочисленное поколение на Украине.

Впрочем, и тут исправить демографическую ситуацию, как верят некоторые, помогут солдаты НАТО, о размещении которых на Украине все чаще стали говорить в Киеве и западных столицах.

«Минимум сорок тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых погибли на войне или покалечены», — описывает картину преподаватель КНУ имени Шевченко Никита Василенко.

И это говорит профессор главного киевского университета.

Но решимость верхушки поставить всех под ружье очевидна.

Если в начале года еще были некие споры между Зеленским и, тогда, главкомом Залужным о снижении призывного возраста. Но… Залужный уже на почетной пенсии в Лондоне, а новый главком ВСУ Александр Сырский с главой режима не спорит. Подчеркнуто выполняя все самые идиотские приказы, как, например, о вторжении в Курскую область.

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