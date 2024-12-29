Почти по всем показателям: в ООН назвали 2024 год одним из худших для детей

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

ООН: 2024 год стал одним из худших для детей из-за вооруженных конфликтов

Почти по всем показателям: в ООН назвали 2024 год одним из худших для детей

Фото: Reuters/Ramadan Abed

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Вооруженные конфликты негативно сказываются на подрастающем поколении. И дело не только в их психологическом состоянии.

Завершающийся 2024 год является одним из худших для детей, ведь воздействие вооруженных конфликтов на них во всем мире достигло рекордно разрушительных уровней. Об этом заявил ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) в своем докладе, обнародованном на сайте организации.

«Практически по всем показателям 2024 год стал одним из худших годов для детей за всю историю ЮНИСЕФ — как по количеству пострадавших детей, так и по уровню воздействия на их жизни», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Как отмечают эксперты, в этом году оказалось максимальное количество детей, которые живут в зонах конфликта и были вынуждены оставить свои дома из-за эскалации и насилия. Особенно тревожной в ЮНИСЕФ называют ситуацию с женщинами и девочками. Дело в широко распространившихся сообщениях об изнасилованиях и сексуальном насилии. Только в Гаити число таких случаев в отношении женщин возросло на 1000%.

Кроме того, более 52 миллионов детей в странах, которые затронули вооруженные конфликты, не посещают школу. Дело в том, что они просто не имеют доступа к образованию из-за разрушенных зданий образовательных учреждений.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО заставляет союзников увеличивать военные расходы. Набравший большинство голосов на выборах президента США Дональд Трамп будет искать способы повысить «отдачу» от Североатлантического альянса.

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