Организатора зарубежных ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 93 0

Директор турклуба Андрей Котов** был фигурантом дела о создании экстремистского сообщества.

Организатора зарубежных ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Организатора зарубежных ЛГБТ*-туров Андрея Котова** нашли мертвым в СИЗО. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что Котов скончался в ночь на 29 декабря. Ранее суд отправил его под арест до 28 января 2025 года.

Директор турклуба Котов был задержан 30 ноября в Москве. Правоохранители выяснили, что он организовывал ЛГБТ-группы для поездок за рубеж, обещая их участникам «настоящие мужские приключения».

В отношении Котова было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». По версии следствия, организатор туров с целью получения прибыли создал экстремистское сообщество, в котором пропагандировалась идеология ЛГБТ-движения.

До этого в декабре петербургские силовики провели обыск в арт-пространстве на проспекте Обуховской обороны, 105, где прошла закрытая ЛГБТ-вечеринка «Круги свободы — бал». На мероприятии присутствовали несколько десятков человек, среди которых были транссексуалы* и квир-журналистка* Ковальски Ал Вальто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из фигурантов уголовного дела о хищениях в Минобороны РФ бизнесмен Игорь Котельников умер в СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем.

* — движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

** — признан террористом и экстремистом в РФ.

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