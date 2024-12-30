Франция намерена выйти из Евросоюза

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Причина — в нежелании выплачивать пособия нелегальным мигрантам.

Франция намерена выйти из Евросоюза

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore

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Франция может в скором времени покинуть ЕС по решению Европейского суда, так как Париж больше не собирается выплачивать пособия семьям нелегальных мигрантов. Об этом лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в Х.

«Напомним, что это право выше всех наших национальных законов, включая Конституцию Франции. Когда мы покинем этот сумасшедший дом?! Frexit (гипотетические выход Франции из ЕС — Прим. ред.)— единственное и единственное решение, чтобы остановить это безобразие и вернуть себе контроль», — негодует политик.

Филиппо также резко высказался в адрес СМИ и политиков, которые осуждают решение Франции, ведь после информации о том, что иностранные граждане больше не обязаны подтверждать выезд во Францию для получения пособий, страна не только столкнулась с недостатком денежных средств, но и стала практически напрямую финансировать безработицу и нелегальную деятельность приезжих.

Политик подчеркнул, что из-за решений ЕС Франция постепенно теряет суверенитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе.

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