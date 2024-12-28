Россия выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении международного соглашения о ядерно-экологической программе (МНЭПР). Информация об этом появилась на портале правовой информации.

В программе участвовали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, а также Евросоюз и Европейская комиссия.

Проекты финансировались через фонд «Северное измерение», которым управляет Европейский банк реконструкции и развития. Соглашение предоставляло юридическую основу для утилизации атомных подводных лодок, а также создание инфраструктуры для обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Проекты также были направлены на то, чтобы можно было провести мероприятия с целью минимизировать радиационное загрязнение на северо-западе России.

Однако сотрудничество в рамках соглашения было фактически приостановлено в период с 2015 по 2017 год.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж.