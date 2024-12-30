Маск призвал установить на Марсе прямую демократию после колонизации

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Пилотируемые корабли могут отправиться на эту планету уже через четыре года.

Маск предложил установить на Марсе прямую демократию

Фото: www.globallookpress.com

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Американский миллиардер Илон Маск пытается колонизировать Марс. Он предложил установить там прямую демократию. Об этом предприниматель рассказал в социальной сети.

«Марсиане решат, какая форма правления им подходит. Я рекомендую прямую, а не представительную демократию», — заявил Маск.

К слову, первые беспилотные запуски космического корабля Starship на Марс Маск планирует в 2026 году. Если эти посадки пройдут успешно, то через четыре года будет дан старт и первым пилотируемым полетам на красную планету. Причем в этом случае частота рейсов начнет расти в геометрической прогрессии. Маск намерен построить на Марсе «самоподдерживающийся» город в ближайшие 20 лет.

Кроме того, до этого миллиардер заявлял, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и около миллиона человек. Перевозить грузы он собирается на ракете Starship 3, в которую можно загрузить до 200 тонн. Предприниматель хотел бы, чтобы корабли отправлялись на Марс как минимум раз в два года. Он уверен: те, кто побывают на красной планете, больше никогда не захотят вернуться на Землю.

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