Эпоха детей «Бета»: следующее поколение начнет рождаться в 2025 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

NYP: родившиеся в 2025 году малыши станут представителями «поколения бета»

Эпоха детей «Бета»: следующее поколение начнет рождаться в 2025 году

Фото: 5-tv.ru

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Возможно, что они получат мир, в котором происходит борьба с серьезными социальными проблемами.

Родившиеся в период с 2025 по 2035 годы дети будут относиться к «поколению Бета». Об этом сообщил социолог и футуролог Марк Маккриндл, его слова приводит газета The New York Post.

Так, до конца этого еще будут рождаться представители «поколения Альфа». Они начали появляться на свет с 2010 года. Дети «поколения Бета» будут жить в эпоху полной интеграции искусственного интеллекта и автоматизации в повседневную жить — от образования и работы до здравоохранения и развлечений, объяснил эксперт. При этом они получат мир, в котором происходит борьба с серьезными социальными проблемами, включая быструю урбанизацию, климатические изменения, глобальные демографические сдвиги.

Маккриндл считает, что к 2035 году доля людей «поколения Бета» составит 16% от всего населения Земли. В большинстве случаев родителями этих детей станут зумеры. По словам социолога, представители «поколения Z» дольше пользуются соцсетями, в отличие от своих мам и пап-миллениалов. В связи с этим у них будет в приоритете ограничение времени, которое ребенок проводит за экраном.

Прежде сообщалось, что представители разных поколений в денежных вопросах отталкиваются от своего пережитого опыта. Так, зумеры, люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год, более склонны к накоплениям, нежели миллениалы — те, кто появился на свет между 1981 и 1996 годами.

Ранее 5-tv.ru писал, что зумеры смотрят видео на двойной скорости. Пи этом они пользуются функцией фонового режима гораздо реже, чем представители старшего поколения. Исследователи опросили зумеров, миллениалов, представителей «поколения X» и более взрослых людей.

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