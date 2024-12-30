Повторные выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

В Краснодарском крае продолжают ликвидировать нефтепродукты.

Повторные выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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На пляжах Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута после крушения двух танкеров «Волгонефть» в Черном море. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей — это небольшие пласты мазута у берега», — указывается в сообщении.

При этом в Темрюкском районе 30 декабря не фиксировались повторные выбросы. Работа по ликвидации мазута ведутся сейчас на всех участках, включая тот, который добавился 29 декабря. Он находится в семи километрах от мыса Тузла в сторону мыса Панагия.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера.

Ранее 5-tv.ru писал, что с побережья Кубани вывезли более 63 тонн загрязненного грунта. Волонтеры обследовали 220 километров земли.

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