Игровую комнату открыли в детской больнице Геническа Херсонской области

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Малыши смогут проводить там время в перерывах между лечением.

Фото, видео: 5-tv.ru

В детской больнице Геническа в Херсонской области открылась специальная комната для маленьких пациентов. Это совместный проект Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, учрежденного Акционерным Банком «РОССИЯ».

Детская комната в больнице станет местом, где малыши смогут проводить время в перерывах между лечением: читать, рисовать, играть или смотреть мультфильмы. И даже научиться чему-то новому.

«Наполнение этой детской комнаты разработано совместно с детскими специалистами, с экспертами. Там есть все необходимые игрушки для разных возрастов и нам также было важно отразить наполнение этой детской комнаты, основные символы России, культуры России, наши сказки, наши мультики, нашу литературу. Со всем этим дети смогут познакомиться в детских комнатах», — рассказала директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Такие условия создают у ребенка позитивный настрой — незаменимое условие для выздоровления.

Проект уже успешно реализуется в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области. Всего же будет открыто более 40 детских комнат. Все это часть масштабной программы, направленной на поддержку детей в новых регионах России

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