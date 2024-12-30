Упаковка имеет значение: как сэкономить на икре и не прогадать с качеством

Продукция сильно подорожала, но есть вариант, как не остаться без деликатеса на Новый год.

При выборе икры к новогоднему столу важно обращать внимание на ее упаковку. Об этом предупредила эксперт рыбного рынка и директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с Life.ru.

Она обратила внимание на то, что самая дешевая икра продается в жестяных банках. Однако при выборе деликатеса в прозрачной упаковке следует оценить его визуально. Так, не должно быть подтеков и повреждений тары. При этом важно, чтобы внутри банки было умеренное количество жидкости и пластичная консистенция икринок.

«Икра не должна быть слишком сухой или плавать в жидкости. Хорошая икра — это баланс жировой текстуры и небольшого количества сока», — объяснила Кирова.

Кроме того, эксперт отметила, что в 2024 году был низкий вылов, поэтому икра сильно подорожала. При этом деликатес из ястыка обычно на 30% дешевле, поэтому стоит предпочтение отдать ему.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказывал, сколько икры можно съесть за день без вреда для здоровья. Эндокринолог Дарья Пронина подчеркнула, что деликатес не следует употреблять большими объемами. Дело в том, что в нем содержится много соли, а это может вызвать резкие перепады давления и приводит к отекам.