Упаковка имеет значение: как сэкономить на икре и не прогадать с качеством

|
Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Life.ru: при выборе икры нужно обращать внимание на ее упаковку

Упаковка имеет значение: как сэкономить на икре и не прогадать с качеством

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продукция сильно подорожала, но есть вариант, как не остаться без деликатеса на Новый год.

При выборе икры к новогоднему столу важно обращать внимание на ее упаковку. Об этом предупредила эксперт рыбного рынка и директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с Life.ru.

Она обратила внимание на то, что самая дешевая икра продается в жестяных банках. Однако при выборе деликатеса в прозрачной упаковке следует оценить его визуально. Так, не должно быть подтеков и повреждений тары. При этом важно, чтобы внутри банки было умеренное количество жидкости и пластичная консистенция икринок.

«Икра не должна быть слишком сухой или плавать в жидкости. Хорошая икра — это баланс жировой текстуры и небольшого количества сока», — объяснила Кирова.

Кроме того, эксперт отметила, что в 2024 году был низкий вылов, поэтому икра сильно подорожала. При этом деликатес из ястыка обычно на 30% дешевле, поэтому стоит предпочтение отдать ему.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказывал, сколько икры можно съесть за день без вреда для здоровья. Эндокринолог Дарья Пронина подчеркнула, что деликатес не следует употреблять большими объемами. Дело в том, что в нем содержится много соли, а это может вызвать резкие перепады давления и приводит к отекам.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:23
Игровую комнату открыли в детской больнице Геническа Херсонской области
14:12
В Белоруссии заочно приговорили комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам
13:55
Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР
13:34
Упаковка имеет значение: как сэкономить на икре и не прогадать с качеством
13:09
Белоусов созвонился с детьми участников СВО, чьи желания исполнит в рамках «Елки желаний»
12:53
«Всегда будем помнить»: Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в 2023 году

Сейчас читают

Ситуацию можно контролировать: какие заболевания полости рта относятся к наследственным
«Отведайте изобилие»: астролог рассказала, как накрыть новогодний стол
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год