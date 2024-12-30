«Заблокировать столицу»: французские фермеры идут на Париж

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 37 0

Французские фермеры угрожают заблокировать доступ в Париж

+ Французских фермеров призвали заблокировать Париж

Фото: www.globallookpress.com/Carsten Koall

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Аграриям надоело, что власти не хотят решать их накопившиеся проблемы.

Если требования французских фермеров не будут выполнены, то 5 января они заблокируют доступ в Париж. Такой ультиматум поставили аграрии властям Франции. Об этом заявил представитель французского профсоюза «Сельская координация» Патрик Легра.

Еще в октябре в стране вспыхнули очередные акции протестов местных фермеров. Так они хотели привлечь внимание к своим проблемам и выступали против решений ЕС.

Сейчас профсоюз призывает фермеров заблокировать Париж, если не удастся встретиться с премьер-министром Франции Франсуа Байру и министром сельского хозяйства Анни Женевар. Ранее местные власти отметили ряд важных проблем в стране. Среди них были и требования фермеров.

«Если мы не добьемся встречи с Франсуа Байру и Анни Женевар к четвергу, после возвращения премьер-министра с Майотты, мы позвоним в Париж. Мы уже организуемся, назначаем места встреч. Идея будет заключаться в том, чтобы заблокировать доступ в столицу», — цитирует слова представителя профсоюза издание Le Figaro.

При этом Легра призвал объединиться всех фермеров, в том числе и тех, кто не состоит в «Сельской координации».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фермеры Великобритании начинают восставать против кабинета премьер-министра Кира Стармера.

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