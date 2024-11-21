Они выступают против налогов на наследство и сельскохозяйственные угодья.

Фермеры Великобритании начинают восставать против кабинета премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на мнение политолога Малека Дудакова.

По словам специалиста, люди на тракторах «объявили войну» властям, они угрожают блокировкой портов и прекращением поставок на рынок. Все дело в том, что политика лейбористов, по словам Дудакова, буквально пытается уничтожить этот класс, задавливая налогами на наследство и сельскохозяйственные угодья. Все это происходит на фоне бюджетного кризиса. Это чревато быстрым ростом цен и грядущим дефицитом.

Многие фермеры владели своими угодьями столетия, а теперь им либо уничтожать посевы и застраивать их ветряками, либо ждать тотального «раскулачивания», подчеркивает эксперт.

Лейбористы берут в пример политику Маргарет Тэтчер, которая что-то подобное проводила с рабочими профсоюзами. Это закончилось деиндустриализацией Соединенного королевства.

«Британия и так половину продовольствия закупает за границей. Поэтому всякий раз, когда цепочки логистики нарушаются теми же хуситами, образуется нехватка продуктов. <…> Правда, в конечном счете выяснится, что деньги есть нельзя. И отапливаться ими тоже сложно. А покупать все за рубежом станет сложнее на фоне набирающих обороты торговых войн», — заключает политолог.

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