Актриса Галь Гадот перенесла операцию на мозге на восьмом месяце беременности

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

«Чудо-женщина», подтвердившая свое звание, рассказала о победе в борьбе за жизнь.

Галь Гадот призналась, что на восьмом месяца беременности перенесла операцию на 

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Израильская актриса и модель Галь Гадот победила тяжелую болезнь, находясь на восьмом месяце беременности. В марте этого года ради выздоровления многодетной маме пришлось перенести экстренную операцию на мозге — за считанные недели до родов. Об этом она рассказала в личном блоге. Иначе как борьбой за жизнь и будущее своих малышей звезда фильма «Чудо-женщина» это не называет.

Как призналась Гадот, своим откровением она хочет повысить осведомленность общества о церебральном венозном тромбозе — именно такой диагноз поставили ей врачи. Актриса неделями терпела мучительные головные боли, из-за которых не могла встать с кровати. А когда наконец прошла обследование и сделала МРТ, была в ужасе.

«Я и моя семья столкнулись с хрупкостью жизни. Это было суровым напоминанием о том, как быстро все может измениться, и в самый разгар трудного года мне хотелось только одного — держаться и жить. Мы поспешили в больницу, и всего через несколько часов я уже была на операционном столе», — написала Гадот.

По словам знаменитости, дочь, находившаяся в ее утробе, стала светом в темном периоде жизни. Вмешательство прошло успешно, девочка, четвертая в семье, родилась здоровой. Ее назвали Ори, что означает «мой свет». Галь провела в медцентре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе несколько недель, затем проходила долгую реабилитацию. Благодаря профессионализму врачей и поддержке близких она полностью восстановилась.

В публикации Гадот призвала поклонников не игнорировать сигналы тела и вовремя обращаться к специалистам. Церебральный венозный тромбоз встречается у трех из 100 тысяч беременных женщин старше 30 лет.

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