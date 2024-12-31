«Змея защищает землю»: верховный шаман России предсказал, каким будет 2025 год

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Верховный шаман РФ Допчун-оол: урожай в 2025 году будет хороший

«Змея защищает землю»: Верховный шаман России предсказал, каким будет 2025 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Новый год уже стучится в окно, до праздника осталось совсем немного.

Наступающий 2025 год будет годом змеи, она защитит землю. Следующие 12 месяцев пройдут спокойно и без катаклизмов. Об этом заявил Верховный шаман России, глава Кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол в беседе с ТАСС.

«2024 год уходит, он был суровым — аварии, природные катаклизмы, войны. 2025 год будет годом змеи. Это значит, что год пройдет мягко, спокойно, без больших аварий, без катаклизмов. Змея ползет по земле, защищает землю», — сказал он.

Даже морозы в январе и феврале будут несильными, заверил шаман. Также урожай в 2025 году будет хороший в России, получится собрать много зерна.

Что принесет новый 2025 год

Прежде сообщалось, что 2025 год по прогнозам многих специалистов обещает кардинальные перемены как в глобальном масштабе, так и в жизни каждого отдельного человека. Окончание одной эпохи и начало другой знаменует большой процесс смены знаков планет. Этот период уже начался и продлится до 2026 года.

Подробнее о том, что принесет наступающий год — в материале 5-tv.ru. Но отметим, что сразу несколько астрологических событий станут подталкивать людей к переменам:

  • Конец 2024 — 24 февраля 2025. Ретроградный Марс. Сложности во взаимоотношениях.
  • 2 марта — 13 апреля. Ретроградная Венера. Обострение конфликтов с родственниками.
  • 7 марта — 5 апреля. Коридор затмений. Эмоционально нестабильное время.
  • 14 марта — 7 апреля. Ретроградный Меркурий. Трудности по работе.
  • 17 июля — 11 августа. Ретроградный Меркурий. Конфликты в семье.
  • 7 — 21 сентября. Коридор затмений. Эмоционально нестабильное время.
  • 9 — 29 ноября. Ретроградный Меркурий. Важные мировые события. Финансовые трудности.

До Нового года осталось меньше 15 часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что синоптик Роман Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России. На европейской территории страны ожидается температура около и выше нормы.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
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