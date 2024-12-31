Илья Гуров пожелал в новом 2025 году беречь любовь внутри себя

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 8 0

Певец также пожелал здоровья и счастья всем российским семьям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Беречь любовь внутри себя и друг друга пожелал россиянам автор и исполнитель Илья Гуров в новом 2025 году.

«Друзья, от всей души поздравляю с Новым годом! С Рождеством! Берегите себя, берегите свои семьи, берегите друг друга! Берегите любовь внутри себя! Создавайте то, за что вам потом не будет стыдно! Будьте самыми здоровыми! Будьте счастливыми! И смотрите Пятый канал всегда и круглосуточно, потому что это лучший канал во Вселенной!» — отметил певец в специальном поздравлении для 5-tv.ru.

Для Ильи Гурова беречь мир вокруг является одной из жизненных целей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, певец активно призывал беречь природу и не загрязнять ее.

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