В ООН указали на пытки российских военных в украинском плену

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

В докладе организации описаны также случаи убийства тяжелораненых и безоружных россиян.

В ООН указали на пытки российских военных в украинском плену

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Российские военнопленные подвергались пыткам в украинском плену. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине с сентября по ноябрь 2024 года.

В документе говорится, что за указанный период УВКПЧ опросило 25 российских военных, которые содержались в украинском плену, в том числе в недавно открытом лагере «Захид-4» во Львове. Все они, кроме одного, заявили о пытках и жестоком обращении, которым подвергались в плену. При этом 14 человек подверглись сексуальному насилию.

За тот же период ООН зафиксировала убийства украинскими БПЛА трех российских военнослужащих и одного боевика ВСУ, который был серьезно ранен.

В докладе говорится о наличии видеозаписи, на которой запечатлено убийство FPV-дроном тяжело раненого и обезоруженного российского военного.

Накануне Россия вернула 150 своих военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной. Россиян перевезли на территорию Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родными. По прибытии на родину военнослужащие будут направлены для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Посредником в обмене пленными между Россией и Украиной выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга участника спецоперации призвала ООН остановить пытки ее мужа, находящегося в плену в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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