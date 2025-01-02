Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на Камчатке

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Очаг сейсмической активности расположен в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на Камчатке

Фото: www.globallookpress.com/Alexandr Litsis

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На Камчатке 1 января произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,2. Об этом сообщает Камчатском филиале ФГБУН Федерального Исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» на своем официальном сайте.

По данным специалистов, очаг сейсмической активности расположен в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ученые установили, что эпицентр землетрясения — в океане на глубине порядка 17 километров.

В начале декабре в регионе фиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Тогда его эпицентр так же был на дне Тихого океана, но угрозы возникновения цунами не было. В некоторых районах города люди почувствовали отголоски землетрясения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о толчках магнитудой 5,7 в Республике Тыва. О них сообщили местные жители, но информации о разрушениях и пострадавших не последовало.

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