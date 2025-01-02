«Она мне говорила»: Айза прокомментировала возможную беременность Ивлеевой

Анастасия ранее заявляла экс-супруге Гуфа, что не особо тяготеет к детям.

Недавно вышедшая замуж блогер Анастасия Ивлеева, скорее всего, ждет ребенка. Об этом в своем блоге в соцсетях сообщила бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза-Лилуна Ай.

«Я думаю, что Настя ждет малыша. Хоть бы, хоть бы! Она мне говорила, что не очень тяготеет к детям. Но все меняется», — заявила Айза.

Всему виной недавно опубликованные Ивлеевой фотографии, на которых она позирует с супругом. Подписчики отметили, что грудь Насти стала заметно больше, и связали это со скорым пополнением в семье звезды.

Однако некоторые пользователи сети уверены — Ивлеева просто в очередной раз обратилась к помощи пластического хирурга.

Настя Ивлеева 10 декабря сообщила поклонникам о том, что вышла замуж. Избранником знаменитости стал 32-летний Филипп Бегак, ведущий канала «Культура» и владелец фермерского хозяйства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева впервые опубликовала совместную фотографию с новым мужем. Новый год она отметила в загородном доме.